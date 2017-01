O ANO DO GALO: O que reserva o Horóscopo Chinês para o seu ano de 2017

Após o ano do macaco vem o ano do galo, que começa em janeiro no dia 28.

O Galo é o sinal do amanhecer e do despertar. O triunfo vai vir estar presente em 2017 na vida de quem busca o sucesso com esforço e trabalho. As duas palavras deste ano é paciência e perseverança.

No Zodíaco chinês em 2017 as energias estão sujeitas ao elemento de Fogo em sua forma Yin. O Fogo de Yin expressa o calor interno e a introspecção, a privacidade e o zelo dos laços familiares.

Os Anos do Galo são uma mistura da justiça e da eficiência. Os empregos da administração pública e privada, carreiras militares ou trabalhos policiais são altamente favorecidos.

Galo

A combinação do elemento de Fogo deste ano com o elemento de Metal destaca tensões com outras deficiências energéticas, criando períodos impróprios para mudar.

Amor, Nascimentos e Casamentos

Se você está sozinho, este é um ano muito bom para começar um novo relacionamento. No entanto, romances que poderiam ter crescido em casamentos sólidos podem ser interrompidos por razões que fogem do controle. Por exemplo, uma mudança profissional ou familiar para outro estado ou país.

Por outro lado o ano do Galo é considerado bom para casórios. Este ano o vermelho (cor do elemento de Fogo) é a cor tradicional do vestido de noiva na China.

Em 2017, é altamente recomendável favorecer objetos de terracota ou jóias cujas cores estão relacionadas ao elemento Terra, como a esfralite amarela ou marrom, ou mesmo pulseiras em cor sienna.

Política

O ano do Galo de Fogo, requer paciência dos lideres de estados, qualquer ação mal resolvida ou mal interpretada trará problemas econômicos extremos para o mundo. Os países asiáticos serão protagonistas de grandes conflitos, por parte dos lideres.

Show Biz

Novas celebridades vão despertar a indústria do entretenimento, no principal “poleiro da Internet”. O Ano do Galo é ótimo pra quem gosta de soltar a voz.

Empregos, Negócios e Investimento

O Ano do Galo é muitas vezes marcado por um sucesso brilhante. Aqueles que estão suportado com paciência a drenagem de recursos, esse é o momento para realizar seus projetos e brigar pelo seu espaço. O galo sempre procura um lugar de destaque para cantar.