O Ano da Virada: As Cartas do Tarô desvendam o que reserva o ano de 2017

O Ano da Virada: As Cartas do Tarô desvendam o que reserva...

A A cigana Suzi diz que o ano de 2017 tem a regência da carta de número 10 do Tarô, uma das mais controversas cartas, pois tanto trás a boa sorte como pode levá-la.

A cigana relembra as crises que a comunidade brasileira enfrentou nos últimos anos, e por isso a carta 10 do Tarô pode sinalizar o ano da virada pra quem mora no país.

Está carta nos lembra que nada permanece para sempre no topo da roda, assim como nada se mantém em eterna decadência.

O Arcano 10 do Tarô nos questiona aquilo que se repete em nossa vida, como lidamos com as fases abundantes e com os períodos de carência em nossa vida.

Segundo a Carta 10 do Tarô, o ano de 2017 pode trazer muita sorte no jogo para alguns e pode representar uma época de instabilidade no amor para outros.

Mas uma importante lembrança que esta carta nos trás é o fato de que não temos controle sobre todos as coisas neste mundo.

Muitas de nossas decisões indicam as escolhas certas ou erradas que fazemos, mas tudo pode ser afetado por questões que estão alheias a nossa vontade, como a vontade de outros ou a força de determinadas circunstâncias, que nos movem às vezes, a lugares opostos ao que almejávamos seguir de início.

Portanto; 2017 é o ano para aproveitar as oportunidades que batem a nossa porta e buscar agir com sabedoria e calma nos momentos de instabilidade, perigo e reveses em nossa vida, buscando equilibrar nossas ações.

Lembre-se que cair e levantar fazem parte dos ciclos de vida que viemos cumprir para crescer e evoluir espiritualmente.