Número 119 de emergência para atender estrangeiros no Japão

TÓQUIO- O jornal Yomiuri destacou essa semana a preparação para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio em 2020, a Fire and Disaster Management Agency , está planejando fornecer serviços de língua estrangeira 24 horas para as chamadas de emergência 119 em todo o país.

O governo japonês considera capacitar equipes de resgate para responder a estrangeiros que precisam de atendimento médico devido a doença súbita ou lesão. Essa é uma forma de hospitalidade “omotenashi”, proporcionando aos turistas ou moradores estrangeiros que vivem no Japão mais segurança.

A agência de combate a incêndios, que é governada pelo Ministério dos Assuntos Internos e Comunicações, tem como objetivo oferecer serviços em pelo menos cinco idiomas – inglês, chinês, coreano, espanhol e português – com a ajuda de empresas privadas que oferecem serviços de interpretes.

Uma chamada 119 de um estrangeiro será encaminhada para um intérprete para estabelecer uma chamada de três vias, para que o chamador e corpo de bombeiros possam se comunicar através de interpretação simultânea.

A agência de combate a incêndios prevê um esquema no qual cada prefeitura tem seus próprios contratos com empresas de interpretação, permitindo aos bombeiros dentro da jurisdição do prefeitura fazer uso desses serviços corporativos. O governo central dará apoio financeiro através da distribuição de receitas fiscais alocadas aos governos locais. Algumas áreas, dependendo de suas necessidades, poderão incluir outras línguas, como o russo, alemão ou o francês.

Na época do Grande Terremoto no Leste do Japão, em 2011, foram relatados vários casos em que estrangeiros ficaram abandonados porque não podiam se comunicar em japonês. Desde então, mais governos locais têm feito esforços para se capacitarem a responder as chamadas no 119 em línguas estrangeiras.

Atualmente, 306 governos locais, incluindo as cidades de Yokohama, Kobe e Nagasaki, que são conhecidos por ter um grande afluxo de turistas estrangeiros, prestam serviços em língua estrangeira para o 119 emergências.

A agência de bombeiros incluiu fundos para fornecer apoio financeiro aos governos locais que já iniciaram tais serviços no plano orçamentário do governo para o ano fiscal de 2017.

O Japão teve 24,03 milhões de visitantes estrangeiros em 2016, 4,3 milhões a mais que no ano anterior. O governo central estabeleceu um objetivo para atingir a marca de 40 milhões até 2020, o ano dos Jogos Olímpicos, o que torna inevitável responder às chamadas de emergência em línguas estrangeiras.

A NEC Networks & System Integration Corp. vem fornecendo serviços de incêndio com serviços de interpretação simultânea desde 2013. A partir de janeiro deste ano, a empresa com sede em Tóquio tem contratos com 52 bombeiros em todo o país. “A demanda por esses serviços está aumentando ano a ano”, disse o porta voz da empresa.

Por outro lado, alguns departamentos de bombeiros tomaram a iniciativa de treinar seus funcionários para responder às necessidades dos estrangeiros em inglês e em outras línguas.

