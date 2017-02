Novos portos no Japão

O Ministério do Turismo vai desenvolver seis portos nacionais, incluindo Yokohama, como “hubs de cruzeiros internacionais”, em uma tentativa de responder ao rápido aumento de turistas estrangeiros que chegam de cruzeiro.

O Ministério da Terra, Infra-Estrutura, Transportes e Turismo tem como objetivo trabalhar com as empresas operadoras de navios de cruzeiro para tornar esse processo mais rápido.

Além do porto de Yokohama, os que podem atender esse demanda internacional de cruzeiro são os portos: Shimizu na cidade de Shizuoka; Sasebo em Nagasaki; Yatsushiro em Kumamoto; E Motobu e Hirara, ambos no municípios de Okinawa. As empresas operacionais terão o uso preferencial dos portos, mas também serão convidados a construir complexos de terminais de passageiros onde os procedimentos de imigração serão conduzidos para os passageiros.

Os governos central e local construirão os cais onde os navios de cruzeiros de grande escala vão poder atracar.

Um navio de cruzeiro pode transportar centenas ou até mesmo milhares de turistas ao mesmo tempo, por isso eles têm um efeito significativo sobre o consumo em áreas portuárias.

Em 2016, um total de 1,99 milhão de turistas chegou ao Japão por navio de cruzeiro, quase cinco vezes mais comparado com 2014. Mas existem poucas instalações onde os grandes navios podem atracar ou onde os procedimentos aduaneiros e de imigração podem ser conduzidos. Se não houver um complexo terminal de passageiros e uma porta de desembarque legislativa, o desembarque demora muito. Todos os passageiros devem passar pelos procedimentos de desembarque no navio de cruzeiro.

Se equipado com um terminal complexo, um hub porto seria capaz de atender rapidamente os passageiros. No caso do porto de Yokohama, a NYK Cruises Co., com sede em Yokohama, que é proprietária do navio de cruzeiro Asuka II, e a Carnival Corp., uma grande companhia de cruzeiros dos EUA, ambos devem aderir ao plano.

O governo pretende aumentar o número de turistas que chegam por navio de cruzeiro para 5 milhões até 2020, e para criar centros internacionais, além dos seis primeiros portos. Será necessário examinar como os hubs ajudam a aumentar o número de turistas que chegam.