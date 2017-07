Novo Smothie de iogurte e rodela de abacaxi do McDonald’s by Barista

No McDonald’s By Barista Japão, será lançado o novo Smothie de iogurte com rodela de abacaxi (パインリングヨーグルトスムージー), a partir do dia 1 de agosto.

O tamanho M será vendido a 490 ienes (valor com imposto). Em algumas lojas de Hokkaido, começou a ser vendido no dia 28 de julho.

Esse smothie é feito com calda, polpa e uma rodela de abacaxi e é batido com iogurte. A cobertura de chantilly é diferente e tem aroma de iogurte.

A rodela de abacaxi, simboliza o”sol do verão” e também, dá o nome ao produto.

O menu conta com outros sabores de smothies como: manga, pêssego, morango e maçâ verde.