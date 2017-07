Novo Salário Mínimo no Japão será de 848 ienes em média a partir de outubro

A Comissão do Ministério do Trabalho e Previdência que estuda o aumento do salário mínimo, chegou, na noite do dia 25 de julho último, ao guideline de 25 ienes para o aumento médio do salário mínimo em todo o Japão, que passará a ser de 848 ienes, em média, por hora.

Este aumento para 2017 é 1 (um) iene superior ao de 2016, quando foi de 24 ienes em média, o maior aumento desde 2002, ano em que os valores do salário mínimo no Japão passaram a ser possíveis de comparação, representando um aumento de 3% em relação ao ano anterior.

O aumento de 2017 será portanto o segundo ano consecutivo que o País tem aumento histórico da remuneração mínima. O aumento em 2015 havia sido de 18 ienes, quando o salário era de 798 ienes por hora em média.

Esta nova diretriz do governo central será levado para deliberação das Comissões Salariais de cada província para definição final e entrará em vigor em outubro deste ano.

Os valores dos salários mínimos no Japão são divididos em quatro categorias, de A a D, dependendo da província. As unidades administrativas consideradas de Categoria A são Tokyo, Saitama, Chiba, Aichi e Kanagawa e a diretriz é de que o aumento seja de 26 ienes. As de categoria B são Tochigi, Ibaraki, Toyama, Yamanashi, Nagano, Shizuoka, Mie, Shiga, Kyoto, Hyogo e Hiroshima e o guideline do governo é no sentido de o aumento ser de 25 ienes. As províncias que pertencem `a classe C são Hokkaido, Miyagi, Gunma, Niigata, Ishikawa, Fukui, Gifu, Nara, Wakayama, Okayama, Yamaguchi, Tokushima, Kagawa e Fukuoka. Nestas províncias, o target para o aumento é de 24 ienes por hora.

Já nas províncias de classe D, que são Aomori, Iwate, Akita, Yamagata, Tottori, Shimane, Ehime, Kouchi, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima e Okinawa, o governo central deseja que seja concedido um aumento de 22 ienes.

Há dez anos atrás se gerou uma grande controvérsia nacional quando o valor do salário mínimo havia ficado menor que a ajuda do governo para as famílias pobres. A partir de então começou-se a dar maiores aumentos anuais ao valor do salário mínimo, e em 2014, quando o salário minimo médio passou a ser de 780 ienes, pela primeira vez a remuneração mínima passou a ser maior que 700 ienes em todo o Japão e maior também que a ajuda do governo `as famílias necessitadas.

O objetivo do governo é de chegar futuramente a um salário mínimo nacional de 1000 ienes por hora, e a própria Central Sindical Rengô reconhece que tem se conseguido um avanço considerável neste sentido, mas que ainda falta muito para que a remuneração mínima chegue a 800 ienes por hora em todas as províncias do Japão.

Há uma grande discrepância no valor da remuneração mínima permitida por lei dependendo da região onde se mora. O salário mínimo em Fukuoka, por exemplo, uma província da classe C, é ainda de 765 ienes, e em Okinawa, onde o salário é o mais baixo do País, é de 714 ienes por hora, enquanto que o de Tokyo, onde o salário mínimo é o mais alto, é de 932 ienes por hora. Já em Shizuoka, uma província da categoria B, a remuneração mínima permitida por lei é de 807 ienes por hora.

O que é difícil de entender é que o governo, ao invés de reduzir as diferenças regionais, parece querer estimulá-las, dando um aumento maior onde já é alto e recomendando aumentos menores onde é muito mais baixo do que nas unidades administrativas de Classe A.

Existe ainda um grupo de trabalhadores chamado “Equitas” que vem, há anos, realizando manifestações reinvidicando um salário mínimo de 1.500 ienes por hora, alegando que só assim, será possível acabar com a pobreza no Japão.