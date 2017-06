Novo ataque terrorista em Londres mata seis e fere pelo menos trinta vítimas

Às 21:08 da noite do dia 3 de junho último, horário local de Londres (Por volta das 05:00 da manhã do dia 4 de junho, domingo, no Japão), a Polícia de Londres foi acionada para atender uma chamada o qual dizia que uma van em alta velocidade havia atropelado várias pessoas no “London Bridge”, centro da capital inglesa.

Depois de terem provocado pelo menos uma vítima fatal por atropelamento, os terroristas saíram do carro e começaram a esfaquear pedestres no “Borough Market”, próximo ao “London Bridge”. A Polícia respondeu imediatamente e três criminosos foram mortos a tiros pelos policiais.

Mas antes de serem abatidos, os criminosos já haviam causado um total de seis vítimas fatais. Os cerca de 30 feridos foram levados de ambulância para seis hospitais de Londres.

A Polícia acredita que não havia mais que os três criminosos abatidos a tiros na noite. Por volta da meia-noite do dia 3 para 4 de junho, tanto a Polícia quando a Primeira-Ministra da Inglterra, Theresa May confirmaram que o incidente havia sido um “atentado terrorista”.

No dia 22 de maio último, Inglaterra havia acabado de sofrer o ataque terrorista a bomba no show de Ariana Grande, onde 22 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

No dia 22 de Março deste ano, houve um outro ataque terrorista em Londres, onde o criminoso atropelou uma multidão no Palácio de Westminster, fazendo mais de 50 vítimas, quatro dos quais, fatais. Depois dos atropelamentos, o terrorista saiu a pé e esfaqueou fatalmente um policial desarmado.

Ariana Grande mandou mensagem de condolências pelo twitter: “Rezando por Londres”. O Presidente Donald Trump também disse que “está pronto para fazer qualquer coisa que estiver ao alcance dos EUA”, e que os “EUA estão junto com a Inglaterra neste momento difícil”.