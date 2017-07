Nove desaparecidos nas enchentes que atingem Fukuoka e Oita em Kyushu e autoridades recomendam alerta máxima pois as chuvas irão continuar

As chuvas torrenciais que estão impactando o norte da Ilha de Kyushu, principalmente na província de Fukuoka e Oita, além de causar grandes prejuízos materiais, causaram o desaparecimento de nove pessoas, todas de Fukuoka. Havia também uma pessoa desaparecida em Oita-ken, mas já foi encontrada e está bem.

A Agência Nacional de Meteorologia realizou uma entrevista coletiva às 19:00 do dia 5 de julho e explicou que Japão passa por um fenômeno de chuvas torrenciais que nunca havia acontecido antes. “O status é de alerta máxima para as regiões mais atingidas de Fukuoka e Oita. Estamos vivendo um fenômeno nunca dantes vivido. Em alguns locais choveu mais de 500 ml em apenas um só dia. Um desastre de grandes proporções pode acontecer a qualquer momento”.

As prefeituras das duas províncias decretaram ordens de evacuação para 180 mil lares para cerca de 440 mil pessoas em cerca de 30 municípios.

Cerca de 3 mil pessoas estão refugiadas em locais públicos como escolas e centros comunitários.

As chuvas foram causadas pelo Taifu no. 3 e pela frente chuvosa da temporada de Tsuyu (Monsoon). As precipitações devem continuar no norte de Kyushu durante o dia 6 de julho e o risco tende aumentar ainda mais. A Agência Nacional de Meteorologia e os governos regionais e locais alertam para o grande perigo que a população está correndo. As autoridades recomendam que não tentem sair de casa se a situação já é de grande risco, e que o melhor nestes casos é tentar se refugiar para o segundo andar das suas casas, por exemplo.