Nova turma do curso de iluminação para Retrato & Moda by Alex Santos

Nova turma do curso de iluminação para Retrato & Moda by Alex...

O fotógrafo Alex Santos ministrará no mês de junlho mais uma edição do curso de iluminação para Retrato & Moda na cidade de Minokamo, em Gifu.

O curso é direcionado aos fotógrafos que querem aprimorar suas técnicas em iluminação para retratos. No curso serão abordados as mais variadas técnicas de iluminação como iluminação em estúdio, iluminação com led’s e fresnel. E nas aulas em ambientes externos, serão ensinadas além de técnicas com luz natural, técnicas de iluminação com flashes dedicados, também conhecida como “strobist”, que é uma técnica muito usada atualmente em fotografia de moda.

Há onze anos no mercado fotográfico, Alex atua em diversas áreas da fotografia, e há seis anos ministra cursos e workshops em seu estúdio próprio que está localizado na cidade de Minokamo, província de Gifu.

A arte de retratar exige do fotógrafo além de um olhar artístico, um bom conhecimento técnico e controle do próprio equipamento para saber aplicar a cada tipo de ambiente a iluminação adequada. Tendo uma boa base técnica, o aluno conseguirá desenvolver ainda mais a sua criatividade!

O curso é bem dinâmico e vou montando cada aula de acordo com a evolução dos alunos…um outro ponto que acho importante ressaltar é que dou oportunidade aos alunos de praticarem o que foi aprendido nos cursos, levando-os para fotografar casamentos, eventos de lutas, shows, etc…Acredito que o aluno além de adquirir técnicas durante o curso, também necessita de pratica para aprimorar as técnicas e ganhar confiança! Completa Alex. . Em todas as aulas terão a participação de uma modelo para os treinos práticos, e as modelos serão produzidas de acordo com o briefing de cada aula, conforme a produção e a iluminação que será usada no dia. A maquiadora Paula Kondo e sua equipe serão responsáveis pela produção geral da modelo.

As aulas serão aos domingos e serão 5 aulas de 8 horas de duração cada, totalizando 40 horas de curso, e serão no máximo 6 alunos por turma.

Para receber o informativo completo com a programação do curso, basta preencher o formulário do link abaixo, ou entrar em contato com Alex pelo Facebook “Alex Santos Photography”

Confira algumas fotos tiradas durante o curso pelos alunos da turma de Março/2017: