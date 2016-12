Nosso Ponto: Site para brasileiros que buscam novas amizades, paquera, namoro e algo a mais

Segundo o pesquisador John Cacioppo, psicólogo e professor da Universidade de Chicago (EUA), a solidão é tão nociva à saúde do ser humano quanto o cigarro e a obesidade, lembrando que os dois são causas de morte. Ainda, de acordo com estudos realizados por especialistas, pessoas solitárias têm 32% mais chance de sofrer um acidente vascular cerebral, conhecido também como AVC.

No Facebook, a maioria tem em suas listas de amigos, pessoas com quem já tiveram algum contato, ou seja, essa rede social é mais direcionada na manutenção de amizade pré existentes.

Mas há também redes sociais voltadas para pessoas que querem conhecer novos amigos, e também um(a) companheiro(a). Um exemplo é o Nosso Ponto. Um novo site desenvolvido especialmente para a comunidade brasileira que vive no Japão.

Duas pessoas que vivem próximas uma da outra, por exemplo, estão procurando alguém com quem se relacionar, mas como o ciclo de amigos é diferente, na maioria das vezes, acabam nunca se conhecendo.

O objetivo do Nosso Ponto é exatamente preencher esse espaço entre as duas pessoas formando assim uma ponte para que possam se encontrar. Logicamente, antes do encontro físico propriamente dito, é importante tentar conhecer melhor o possível candidato a parceiro.

Como funciona o site?

O cadastro no site é gratuito, e o site estimula ao máximo manter a privacidade de seus usuários, por esse motivo, no cadastro é pedido um nome de usuário. Nome e sobrenome não aparecerão para outras pessoas.

Uma vez concluído o cadastro, o usuário deve entrar no Meu Perfil e aí sim, preencher os as informações que serão vistas pelos outras pessoas que acessarem o Nosso Ponto. É através dessas informações que o usuário pode acabar se identificando com alguém que possui gostos e hobbies semelhantes, e a partir daí iniciar uma conversa que pode ser feita dentro da própria plataforma através de mensagens ou bate-papo (chat). Quanto mais completo o perfil, mais chances de ser procurado.

Através do cruzamento de dados, é possível buscar pessoas através da localização de pro víncia e de faixa etária. A partir daí, o usuário pode pesquisar livremente o perfil das pessoas que apareceram no resultado da busca.

Mais chances de sucesso

Segundo pesquisas, a maior parte dos que procuram novos parceiros em sites nesse estilo são pessoas solteiras acima de 30 anos. O psicólogo Cacioppo, realizou uma pesquisa com cerca de 19 mil casais norte-americanos e concluiu que um em cada três pares que se conheceu pela internet são mais felizes, e se separam ligeiramente menos do que os casais que se formaram longe das telas de computador ou smartphones.

