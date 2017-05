No dia das mães, Coreia do Norte lança novo míssil balístico que atinge altura inédita de 2 mil km

No dia das mães, Coreia do Norte lança novo míssil balístico que...

No dia de domingo em que se comemora o Dia das Mães na maioria dos países do mundo, exatamente às 05:27 da manhã do dia 14 de maio último, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico que atingiu uma altura inédita de 2.000 kms, voou durante 30 minutos, venceu uma distância horizontal de 800 kms e caiu no Mar do Japão, a 97 kms da região de Vladivostok, vindo a cair muito mais perto da Rússia do que do Japão.

É a primeira vez que um míssil balístico norte-coreano atinge uma altura de 2 mil km e o fato pode significar o desenvolvimento de um novo tipo de míssil com capacidade muito próxima de um ICBM (míssil balístico intercontinental) que possa atingir diretamente o território norte-americano.

Um míssil para ser considerado “intercontinental” deve ter a capacidade de vencer distâncias superiores a 6 mil km. Experts disseram que o míssil norte-coreano foi lançado a um ângulo para atingir a altura de 2 mil km. Se fosse lançado a um ângulo convencional, o míssil poderia ter vencido uma distância de 4 mil km. Já Kim Dong-yub, da Universidade de Kyungnam de Seoul, estima que o novo míssil tenha capacidade para atingir um raio de 6 mil km.

Jonathan MacDowell do Centro Smithoniano de Harvard para Astrofísica disse, se referindo à altura de 2.000 km que o míssil norte-coreano atingiu, de “definitivamente preocupante”.

Há inclusive a possibilidade de os mísseis terra-ar que o Japão e os EUA possuem, não serem capazes de abater mísseis balísticos que atingem a altura atingida pelo míssil norte-coreano. Um oficial do ministério da Defesa do Japão disse que “não há sombra de dúvida de que quanto mais alto os mísseis atingem, mais difícil de abatê-los”.

Este é o primeiro míssil norte-coreano lançado depois da posse do novo presidente sul-coreano. “Continuamos abertos ao diálogo, mas o lançamento do míssil é uma clara violação da resolução da ONU”, disse o porta-voz do governo de Seul. O novo presidente Moon Jae-in reuniu o Conselho Nacional de Segurança do País e criticou a atitude norte-coreana.

O presidente norte-americano Donald Trump convocou todas as nações a reforçar o embargo econômico contra a Coréia do Norte e impor sanções mais rigorosas. O apelo foi feito principalmente à Rússia, que teve o míssil caindo perto do seu território.

O lançamento do míssil também coincide com a Conferência Internacional da nova Rota da Sêda (one Belt one Road) que o governo chinês está promovendo em Beijing, com representantes de 130 países, inclusive Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão e Rússia.

A reunião conta com a presença de chefes-de-estado de 29 países, que incluem Rússia, Itália, Espanha e Chile, e se trata de lançamento de uma nova proposta chinesa de implementar uma poderosa unidade econômica em torno da própria China.

O primeiro-ministro Shinzou Abe reuniu o Conselho Nacional de Segurança por duas vezes no dia 14 de maio para análise da situação e manifestou protestos veementes ao governo de Pyongyang, demandando que a Coreia do Norte obedeça à resolução do Conselho de Segurança da ONU.