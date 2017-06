No dia anterior do crime, o Policial suspeito de ter matado esposa e filhos em Fukuoka, foi reprovado para promoção a tenente da Polícia

No caso do Policial, Mitsuru Nakata, 38, lotado na sede da Polícia de Fukuoka, que foi preso por suspeita de assassinato da esposa e seus dois filhos de 9 e 6 anos , a Polícia de Fukuoka investiga a possibilidade de a notícia da reprovação na prova de promoção na carreira no Departamento de Polícia, ter servido de pano de fundo do crime.

A notícia da reprovação foi comunicado a Mitsuru no dia 5 de junho último, justamente no dia anterior de o crime ter sido praticado e descoberto. Mitsuru já havia tentado aprovação nesta prova por diversas vezes no passado. Foi apurado que o casal não vinha tendo um bom relacionamento e as notícias de não-aprovação para promoção vinha sendo motivo de brigas do casal no passado.

A prova de promoção que Mitsuru vinha tentando era para passar de sargento da Polícia a tenente.

Na noite do dia 10 de junho último, sábado, foi realizado o velório da esposa e dos dois filhos de Mitsuru. O caixão de Yukiko, 38, esposa de Mitsuru e mãe dos dois filhos, estava cercado de cada lado, pelo caixão de cada um dos seus filhos.

Nenhum dos parentes ou familiares dos mortos quis se manifestar para discursos, e o clima era de extrema tristeza.

A Polícia de Fukuoka informou que havia arranhões no braço do policial e pedaços da sua pele foram encontrados debaixo da unha da esposa morta. Esses dois fatos, que indicam que houve resistência da esposa ao seu assassinato, foram decisivos para a prisão do Policial, que continua negando a autoria dos crimes.

Soube-se também que havia vários registros de telefonemas de policial no telefone celular da esposa, dando a entender que ele teria ligado várias vezes na manhã do dia 6 de junho. A Polícia acredita que essa foi também uma artimanha de Mitsuru Nakata para forjar que ele nada sabia sobre o assassinato de Yukiko e seus dois filhos.

Outro fato novo anunciado pela Polícia é a respeito do combustível inflamável que havia sido colocado em volta dos corpos. A Polícia de Fukuoka suspeita de que Mitsuru, não só forjou várias evidências para parecer que a sua esposa se matou depois de assassinar os filhos, mas também pensou em incendiar a casa e eliminar assim, qualquer prova a respeito do crime hediondo que cometeu.