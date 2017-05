No dia 8 de junho sai nova sentença para o criminoso que enterrou viva garota de 18 anos

Na noite do dia 19 abril de 2015, dois conhecidos mataram uma garota de 18 anos, enterrando-a viva dentro de um buraco que cavaram na terra, matando-a por asfixia. O assassinato se deu após sequestro da garota, que encontraram na rua, amarrando e amordaçando-a dentro do carro. Os pertences da vítima, como a carteira e bolsa foram roubados pelos criminosos.

Os dois suspeitos deste crime hediondo são: Yuki Ide, 22 e Shouta Nakano, 22. Ide, segundo seu próprio depoimento no primeiro tribunal, foi quem que teve a idéia e a iniciativa de cometer o crime.

Os dois suspeitos foram condenados à prisão perpétua na primeira instância e os dois entraram com recursos para um novo julgamento em instância superior, com o objetivo de reduzir a pena.

O julgamento de Shouta Nakano, no Tribunal Superior de Tokyo teve início no dia 23 de maio último e a nova sentença será decidido no dia 8 de junho.

O argumento da defesa é de que Shouta não teve nenhum papel decisivo no crime, pois como ficou claro em detalhes no primeiro julgamento, no Tribunal Regional de Chiba, Yuki Ide é que teria tido toda a iniciativa, e o crime de Shouta teria sido o de “não ter conseguido recusar a sua participação”, além da leve deficiência mental que Shouta tem.

A defesa alega que o fato de Shouta ter sido condenado à mesma pena de Ide, carece de racionalidade.

Os pais da garota, no entanto, disseram que não entendem como é possível que “depois de terem acabado com uma vida preciosa de maneira monstruosa e cruel, ainda querer entrar com recurso para exigir novo julgamento”.