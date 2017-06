No dia 29 de junho, iPhone faz 10 anos

Há quase dez anos atrás, no dia 29 de junho de 2007, a Apple iniciou uma verdadeira revolução mundial ao colocar à venda, nos EUA, um inédito aparelho batizado como iPhone.

Steve Jobs disse na sua apresentação de lançamento, em janeiro de 2007, que “um produto revolucionário a ser lançado, irá transformar todas as coisas”. E foi realmente o que aconteceu.

Esta primeira versão do iPhone vendeu 6,1 milhões de unidades. Hoje, o iPhone tem um mercado de 230 milhões de unidades ao ano, em todo o mundo.

Mas não são os números astronômicos que importam de fato. O que importa mesmo é que o surgimento do iPhone provocou uma revolução, não só no mercado de telefones celulares, mas também em todo o mercado de aparelhos eletrônicos, transformando os smartphones em um verdadeiro instrumento de uma nova civilização, colocando praticamente todas as informações necessárias na palma da mão do ser humano.

O mercado todo de smartphones no mundo foi de cerca de 1,5 bilhões de unidades em 2016. No Japão quase 30 milhões de unidades foram vendidos. No Brasil, a previsão é de que 45 milhões de smartphones serão vendidos em 2017.

Mas com o aumento das vendas de smartphones, grande parte do mercado de eletrônicos tiveram seu tamanho reduzido: as câmeras digitais, que vendiam 120 milhões de unidades ao ano, ficaram reduzidas a um pequeno quinhão de 24 milhões de unidades. O mesmo fenômeno vem acontecendo com os aparelhos de videogames, e de som, além de toda uma série de eletrônicos que o “monstro antropofágico” criado por Steve Jobs vem digerindo e transformando em objetos do passado.

Uma das empresas mais impactadas com o surgimento da revolução dos smartphones foi a Sony, que tinha uma invejável posição no mercado dos eletrônicos, com seus aparelhos que ditavam a maneira de ser de toda uma geração, como walk-man, vídeo-games e câmeras digitais. Toda uma série de aparelhos foram engolidos pela revolução de Jobs e transformados em bugigangas .

Aliás toda a indústria de eletrônicos japoneses está em franca derrocada com o advento da revolução dos smartphones e o crescimento dos eletrônicos coreanos.

O Japão tenta recuperar o terreno perdido com o desenvolvimento de robôs e toda uma nova geração de eletrodomésticos munidos de inteligência artificial, como os novos aspiradores de pó e os dobradores de roupa automáticos (que estão para serem lançados em breve). Mas o caminho promete ser árduo e longo.

Assim como a indústria de eletrônicos japoneses estão hoje, comendo o pão que o diabo amassou, Steve Jobs também viveu momentos difíceis quando foi demitido pela Apple (que ele mesmo fundou), em 1985. Mas Steve conseguiu transformar essa crise em uma oportunidade de renovação. Como ele mesmo disse: “A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ser demitido pela Apple. Me libertei do peso de ser um homem bem sucedido, para recuperar a leveza de ser, de novo, um iniciante”.

Talvez seja isso o que a indústria de eletrônicos do Japão necessita: Se livrar do peso de ter sido um dia, os grandes vencedors no mundo dos eletrônicos e voltar a ter a humildade de aprender e de experimentar, do zero.

Talvez seja esse, o legado destes dez anos de iPhone.