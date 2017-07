O lamen instantâneo mais famoso do mundo tem uma novidade impactante.

Com embalagem Big, a Nissin vai lançar o Cup Noodle sabor Ika Sumi Black Sea Food. Começa a ser vendido no dia 31, com preço de tabela de 205 ienes (sem imposto). A base é do Cup Noodle frutos do mar e é só acrescentar a pasta especial de tinta de lula (ika sumi) que é preta.