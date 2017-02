Nintendo vai cobrar menos de US $ 30 para Switch multiplayer no Japão

Quando a Nintendo anunciou que o Switch teria uma rede multiplayer online mais robusta do que os consoles anteriores, os fãs foram divididos. O serviço online do novo console prometeu chat de voz e multiplayer online, mas, como o Xbox Live Gold e o PlayStation Plus, custaria uma taxa anual. O presidente da Nintendo, Tatsumi Kimishima, disse que os recursos on-line do novo console custarão menos do que um novo jogo 3DS.

Falando com o jornal japonês Nikkei, Kimishima disse que a taxa anual dos serviços on-line da Nintendo estará em entre 2.000 e 3.000 ienes, menos de US $ 20 a US $ 30 nas atuais taxas de câmbio. Isso é menos da metade do que custa para snag um ano de Xbox Live ou PlayStation Plus. Isso parece adequado, refletindo os limites das ofertas dos Serviços Online da Nintendo em comparação com os seus concorrentes. Especificamente, o preço mais baixo suaviza o golpe do limite de tempo que a Nintendo colocou nos jogos mensais gratuitos do serviço – em vez de durar o tempo da assinatura do jogador, como com os brindes mensais do Xbox Live e PlayStation Plus, os jogos de assinatura da Nintendo expirarão Após apenas um mês.

Kimishima também confirmou que a Nintendo está considerando adicionar um fone de ouvido VR ao repertório do Switch, ecoando uma patente que a empresa arquivou no ano passado. “Se formos capazes de resolver os problemas com o jogo VR confortavelmente por longas horas, vamos apoiá-lo de uma forma ou de outra”, disse ele.