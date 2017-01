Nintendo Switch se esgota rapidamente na pré-venda; conheça este novo console com “region free”

Nintendo Switch se esgota rapidamente na pré-venda; conheça este novo console com...

TÓQUIO (IPC Digital) -A Nintendo Switch foi colocada em pré-venda no Japão neste sábado (21) e rapidamente esgotou, nem mesmo as maiores lojas como a Yodobashi Camera e a BIC Camera tinha mais o console em stock.

A procura no Japão pelo novo console da Nintendo é enorme e no dia da pré-venda haviam filas enormes muitas horas antes das lojas abrirem, sendo que alguns chegaram mesmo a acampar em frente às lojas no dia anterior.

O lançamento mundial do console será dia 3 de Março de 2017.

Conheça melhor sobre o Nintendo Switch em nossa publicação anterior: Game Nintendo Switch

FONTE: OTAKUPT