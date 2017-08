Neymar vai para Paris Saint-Germn por 500 milhões de dólares na maior transação da história do futebol

O site oficial do Barcelona anunciou no dia 2 de agosto último a intenção do atacante Neymar Junior de se transferir para Paris Saint-Germain. O clube francês já deu o sinal verde para concluir a transação que é record mundial em termos de valores: um total de 450 milhões de euros (cerca de 500 milhões de dólares) em taxas de transferência e salários.

Um montante de 222 milhões de euros (251 milhões de dólares) será pago a Barcelona pelo Paris Saint-Germain nas próximas horas pelo seu passe. O jogador brasileiro deverá se apresentar para sua nova torcida na França ainda esta semana. Ele está em Porto para os exames médicos.

O contrato é de cinco anos e Neymar vai receber a bagatela de 30 milhões de euros por ano, já descontados todos os impostos, o que equivale a um salário de 520 mil euros por semana, quase o dobro do que ele recebe hoje no clube espanhol.

Neymar já se despediu dos seus colegas de Barcelona, e Messi já mandou uma mensagem pelo Instagram de que “foi um grande prazer tê-lo ao meu lado no mesmo time durante esses anos. Desejo boa sorte nesta nova fase da sua vida”.

A maior taxa de transferência já pago até agora foi na transação envolvendo o jogador francês Paul Pogba que se transferiu do Juventus para o Manchester United por cerca de 102 milhões de dólares.