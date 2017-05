Neymar no Japão causa tumulto em Harajuku e evento teve que ser suspenso

O jogador de futebol do Barcelona e da Seleção Brasileira, Neymar da Silva Santos Júnior, chegou ao Japão, de surpresa, no dia 30 de maio último. Ele apareceu no portão de chegada do aeroporto de Narita às 17:48 e foi imediatamente cercado por centenas de fãs japoneses que gritavam o seu nome em coro.

Apesar de visivelmente cansado da viagem, ele não se fez de rogado e atendeu a dezenas de pedidos de autógrafos e fotos. Mas não atendeu aos pedidos dos repórteres e saiu rapidamente em direção a Harajuku, o bairro chique dos jovens de Tokyo.

Em Harajuku ele participou de um evento dos relógios da marca GaGa MILANO. A loja havia anunciado com antecedência que Neymar iria participar do evento e milhares de fãs o esperavam. O tumulto foi tão grande que vários carros da Polícia se fizeram presentes e o evento teve que ser suspenso.O principal objetivo de Neymar no Japão é a sua participação em um evento de uma empresa japonesa de produtos para cama, Tokyo Nishikawa, no dia 31 de maio, em Tokyo.

O jogador brasileiro fez o gol da vitória na Copa do Rei, levando o Barcelona ao tricampeonato nesta competição. Apesar de não ter conseguido o título espanhol desta temporada, Neymar foi autor de 13 gols e 11 assitências e completou 100 gols pelo Barcelona no jogo contra Granada no dia 3 de abril último. O jogador da Seleção Brasileira joga pelo Barcelona desde maio de 2013.

No lugar do treinador Luis Henrique Martinez Garcia, que deixou o time no dia 29 de maio último, o novo treinador do Barcelona é Ernesto Valverde, ex-jogador do Atlético de Bilbao.