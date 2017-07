Neto de 26 anos que matou os avós além de tentar matar a própria mãe é re-indiciado pelos crimes que cometeu

Kanami Takeshima, de 26 anos, sem profissão, foi re-indiciado pela Polícia de Hyougoken, no dia 17 de julho último, pela morte de três pessoas, que incluem os seus avós, além de tentativa de assassinato de duas outras pessoas, uma delas a sua própria mãe, no Município de Kobe, distrito de Kita-ku.

O incidente aconteceu na manhã do dia 16 de julho, por volta das 06:30, quando ouviu-se uma voz masculina pedindo socorro. A voz era provavelmente do avô do assassino, Tatsuo Nanbu, com quem residia. A mãe do assassino foi ver o que estava acontecendo e encontrou o filho esfaqueando o seu pai no pescoço e peito, ao mesmo tempo que dava pancadas com bastão de beisebol de metal na cabeça da vítima.

A mãe, ao tentar parar o filho, acabou sendo gravemente ferida, levando pancadas de bastão de beisebol em todo o corpo.

Depois de matar o avô e a avó dentro da sua própria casa e ferir gravemente a sua mãe, assassinou uma vizinha e feriu outra na rua. O asassino foi encontrado sentado aparentemente calmo em um templo shintoísta da vizinhança, com a camisa toda ensanguentada e um bastão em uma das mãos e uma faca de cozinha na outra. Ambos ensanguentados.

Perguntado pela Polícia, disse que queria apenas matar: “Não importava quem”, disse. Já no dia seguinte, o criminoso resolveu se valer do direito de silêncio e disse que não irá se pronunciar sobre os crimes que cometeu.

A rede de televisão nacional JNN do grupo Mainichi divulgou no dia 17 de julho uma foto de um colega de turma do criminoso, como sendo o próprio criminoso. O erro só foi descoberto porque o próprio ex-colega do assassino ligou à emissora reclamando. A Emissora pediu desculpas publicamente e disse que vai investigar as causas do erro.