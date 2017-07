Neste sábado ganhe um vale refeição no restaurante bate-papo

Dia 8 de julho neste sábado venha participar do evento promovido pela agência de empregos Fujiarte que comemora 55 anos de atividades na área de recursos humanos, mais de meio século unindo pessoas. Com mais de 6000 funcionários em todo o Japão a Fujiarte visa o bem estar dos seus funcionários. Participe do evento, faça seu cadastro e ganhe um vale refeição no valor de ¥1000 no restaurante Bate- Papo. O evento acontece neste sábado das 10HS ás 16HS. Traga seus amigos e sua família.

Endereço: Inuzuka 2-1-9, Oyama, Tochigi Prefecture 323-0811

Telefone: 0285-22-2324

veja mais ofertas de empregos no www.empregos.jp