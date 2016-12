Nayara Brito conta sua versão sobre as vendas das passagens.

A brasileira Nayara Brito (30), entrou em contato com a redação do IPC.DIGITAL, para dar a sua versão.

Na versão da “empresária” ela também teria sido vítima do golpe. Segundo Nayara, uma ex-funcionária da empresa que tinha acesso a conta bancária teria sido a responsável pela a retirada do dinheiro que seria usado para pagar as passagens dos clientes. A empresária conta que a suposta ex-funcionária teria sacado o dinheiro e fugido para o Brasil.

Durante a conversa com a redação do IPC.DIGITAL, Nayara disse que o escritório da agência funcionava no centro da cidade de Nagoya, mas ela não soube informar o endereço. O motivo apresentado é que ela atendia os clientes ON-LINE em sua residência. Segundo a brasileira uma (carta documento) foi assinada no destacamento policial na tarde do dia 28 no aeroporto Internacional Centrair em Nagoya. Diante de testemunhas ela se comprometeu a reembolsar os clientes até o dia 31 de dezembro deste ano. A Redação do IPC.DIGITAL recebeu os documentos que foi enviado pela própria Nayara Brito.