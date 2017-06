Nascimento do filhote de Panda no Zoológico de Ueno vai trazer um efeito positivo de 26,7 bilhões de ienes à Economia

Nascimento do filhote de Panda no Zoológico de Ueno vai trazer um...

Às 11:52 do dia 12 de junho último, nasceu o filhote da Panda Shin Shin, no Zoológico de Ueno, em Tokyo, trazendo grande alegria e comoção entre a populaçãojaponesa, principalmente em Tokyo. Os filhotes de Panda são muito pequenos e este tem apenas 15 cm e pesa cerca de 150 gramas. O sexo do filhote ainda não foi constatado.

É a primeira vez que um filhote de Panda nasce no Zoológico de Ueno desde 2012, quando seis dias depois do nascimento, o filhote de Shin Shin morreu de pneumonia. Desta vez, a mãe, Shin Shin e seu filhote estão sendo acompanhados por especialistas 24 horas por dia. Um es´pecialista da China também foi convidado a acompanhar e dar recomendações nos primeiros dias após o nascimento.

A mãe Shin Shin tem abraçado o filhote com a sua pata dianteira, ou colocado no boca carinhosamente, expressando grande “alegria”.

O cruzamento da Shin Shin com o pai do filhote, Li Li, foi constatado em fevereiro deste ano.

Katsuhiro Miyamoto, professor honorário da Universidade de Kansai, previu que o nascimento do filhote de Panda trará um efeito positivo de 26,7 bilhões de ienes à economia de Tokyo através de aumento de visitantes ao Zoológico e venda de produtos relacionados (Panda goods).

Se tudo correr bem, o novo filhote de Panda poderá ser visto pelo público em cerca de seis meses.

O nome do novo Panda será escolhido entre as sugestões do público.