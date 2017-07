Mulher tenta salvar duas crianças em rio mas é levada pela correnteza

CHIBA – No dia 28, num acampamento que fica na cidade de Kimitsu Mukaigo, em Chiba, uma menina de 8 anos e um menino de 5 anos que brincavam no rio foram levadas pela correnteza. Uma mulher de 59 anos que trabalhava no acampamento e estava próxima ao local, entrou no rio para tentar salvar as crianças mas também foi levada pela correnteza. Ela foi salva mas continua inconsciente.

As duas crianças foram socorridas depois e estão bem. Elas vieram com um grupo de 3 famílias, total de 10 pessoas, para acampar no local. No momento do acidente, 7 crianças estavam brincando no rio. A polícia está investigando os detalhes.

No verão, aumenta o número de pessoas que brincam no rio mas devemos estar alertas, principalmente, quando há crianças.