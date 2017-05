Mulher que matou o marido de fome é presa em Osaka

No dia 6 de maio último foi presa uma mulher de 73 anos no Município de Takatsuki, em Osaka por suspeita de assassinato do seu marido de 76 anos. Ela teria deixado de alimentar o seu marido com demência(perda de capacidade cognitiva), que não levantava mais da cama.

Às 7:00 da manhã do dia 6 de maio, a mulher se dirigiu à Delegacia de Polícia de Takatsuki dizendo que o seu marido se encontrava morto em sua casa. A Polícia foi checar imediatamente e encontrou um homem caído ao lado da cama na residência da mulher. A sua morte foi confirmada.

Segundo a Polícia de Takatsuki, a mulher de 73 anos disse que estava cansada de cuidar do marido demente e deixou de dar comida a ele no final do mês passado. “Fiquei cansada de cuidar do marido sozinha e parei de alimentá-lo, para que morresse”, disse ela, que foi presa por suspeita de assassinato assim que a morte do marido foi confirmada.

A mulher que se entregou à Polícia trabalhava com limpeza em regime de part-time (arubaito). “Estou muito surpresa com o que aconteceu, pois ela era uma esposa que cuidava do marido com dedicação”, disse uma vizinha.