Mulher morre estrangulada pelo aparelho de massagear o pé

Uma mulher de 77 anos, residente no Município de Shari-chou, em Hokkaido, morreu enforcada no dia 26 de julho último por um aparelho de massagear o pé.

Ela estava usando o aparelho não para massagear o pé, mas para massagear o pescoço, sem a cobertura de pano, que ela havia retirado por conta própria.

A engrenagem de massagear “comeu” a gola da sua roupa que por sua vez, foi apertando o seu pescoço até provocar a morte.

O aparelho é fabricado pela Motoba Denki Seisakusho KK, uma empresa de Saitama, e segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, este mesmo tipo de aparelho, o “Shape Up Roller II”, já havia provocado a morte de outras cinco pessoas no passado.

Foram fabricados 780 mil aparelhos do tipo até 2006 e a fabricante vem fazendo apelos através do seu site para que as pessoas que o possuem, não usem mais o aparelho.