Mulher jovem é encontrada morta a facadas em Hotel de Nagano

A Polícia de Nagano divulgou que na madrugada do dia 2 de junho último, foi encontrada uma mulher ferida a facadas no quarto de um Hotel em Kisaku-gun, Miyota-machi, Nagano que morreu logo após ter sido encontrada.

Por volta das 1:45 da madrugada do dia 2 de junho, houve um telefonema à Polícia, de um suposto conhecido seu, dizendo que “uma mulher está caída no quarto de Hotel”. A Polícia foi averiguar e a mulher levada a hospital imediatamente, mas sua morte foi logo confirmada.

Pelos documentos encontrados, a vítima, com várias facadas na altura do pescoço, é da faixa etária de 20 anos. A Polícia procura por um homem que estava com a mulher no quarto do Hotel e a câmera de segurança gravou imagens dele saindo do quarto e do Hotel, de automóvel.