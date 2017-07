Mulher esfaqueia marido enquanto dormia

KUMAMOTO – Mulher é presa por esfaquear o marido que estava dormindo, com uma faca de cortar frutas. Kawanishi Misa (48) foi acusada de tentativa de assassinato na cidade de Kita-ku Ueki-cho. Segundo a polícia, no dia 22 de manhã, Kawanishi esfaqueou a barriga do marido de 55 anos com enquanto dormia no quarto afim de matá-lo. O marido não corre risco de vida.

Após o crime, a mulher ligou para a polícia e disse que alguns dias antes, o marido havia batido nela e quis se vingar. A polícia ainda está investigando os detalhes.