Mulher é presa em Osaka por suspeita de jogar álcool e atear fogo ao seu amante por ciúme

No dia 26 de junho último, Yuko Ono, uma mulher de 42 anos, se apresentou à Polícia de Nishi Sakai, em Osaka, junto com o seu advogado. Yuko foi presa imediatamente como suspeita de tentativa de assassinato do seu amante, um homem de provavelmente 46 anos de idade, ateando fogo ao seu corpo, depois de jogar álcool (etanol) nele.

O crime ocorreu de maneira surpreendente na tarde do dia 19 de junho. Um automóvel parou numa rua movimentada do distrito de Nishi-ku, em Sakai, Osaka, de onde saiu um homem que estava no assento de motorista, correndo. O homem estava transformado em uma bola de fogo e gritava “Está quente! Está doendo!” (Atsui! Atsui! Itai! Itai!). E entrou numa loja de eletrodomésticos. O dono da loja apagou o fogo com um extintor e ele foi levado de ambulância para um hospital onde está em estado grave e inconsciente. A chama era tão intensa que deixou um odor forte e ainda chegou a queimar vários eletrodomésticos.

A mulher que estava no banco do co-piloto, também gritava assustada e saiu com o carro do local logo em seguida. Mais tarde ela abandonou o carro e fugiu, permanecendo desaparecida (oculta) durante uma semana inteira. No dia 26, ela, Yuko Ono, 42, se entregou à Polícia acompanhada do seu advogado.

Segundo fontes ligadas à Polícia, a mulher é casada com um outro homem, mas ficou enfurecida com a traição do seu amante e jogou etanol nele, queimando-o em serguida.

Ela tem passagem na Polícia por consumo de drogas e é possível que ela estivesse sob efeito de entorpecentes no momento do crime.

Yuko diz que jogou álcool no corpo do amante para “purificar o seu corpo da traição que cometeu”, mas ela não teria ateado fogo nele. “Depois que joguei o álcool, ele acendeu um cigarro e pegou fogo. Não fui eu quem quis queimá-lo”, se explicou.

Mas é muito difícil crer que um homem todo embebido em álcool tenha acendido um cigarro, provocando ele próprio o acidente, e a Polícia está investigando o crime, tendo Yuko como suspeita de tentativa de assassinato.

A vítima ainda não foi claramente identificada por estar com o corpo e rosto completamente queimados. A Polícia pretende fazer um exame de DNA e junto com o que restou das suas impressões digitais, tentar identificá-lo definitivamente.