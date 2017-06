Mulher de 65 anos morre no Hospital depois de ser espancada pelo próprio Neto

No 3 de junho último, um rapaz de 19 anos, residente no distrito de Higashi-ku, em Hiroshima, foi preso por ter espancado a sua avó de 65 anos no rosto por várias vezes, que veio a falecer horas depois no Hospital por causa das pancadas que levou do neto.

O crime aconteceu por volta das 16:00 do dia 2 de junho último. Às 18:00 horas, o próprio rapaz ligou para a ambulância (119) e pediu ajuda. Ela foi levada ao Hospital, mas veio a falecer horas depois. O rapaz acompanhou a avó na ambulância e acabou confessando o crime no próprio veículo.

Os vizinhos contam que os dois, o neto e a avó, não se davam bem e viviam brigando. O rapaz morava com a mãe, a irmã e a avó na mesma casa. O nome do agressor não foi divulgado por se tratar de “menor de idade”.