Mude a cor dos seus olhos e faça uma surpresa para quem você ama

As lojas da Eyecity em Hamamatsu localizadas no Aeon Chitoro e Aeon Ichino, fazem atendimentos em português. Você pode fazer uma consulta e testar as lentes sem compromisso.

As lentes da Eyecity são modernas, sofisticadas e feitas com material de primeira linha e para atender melhor os clientes brasileiros, as lojas oferecem atendimento personalizado em português

Veja as cores da primavera com as lentes de contato da Eyecity



Nas lojas Eye City do Aeon Chitoro e Aeon Ichino, o consumidor pode provar as lentes de contatos de várias marcas e modelos, antes de comprar e sem compromisso. Não para por aí! Comprando um par de lentes de contato as lojas Eye City presenteia você com uma Solução Oftálmica Lubrificante. Faça uma visita nas lojas AEON MALL: SHITORO AEON MALL(SÁBADOS): Ligue: 053-415-1190

Mapa: clique aqui

Atendimento: 10h ~ 12h / 14h30 ~ 17h ICHINO AEON MALL(DOMINGOS): Ligue: 053-411-3171

Mapa: clique aqui

Atendimento: 10h ~ 12h / 14h30 ~ 16h30