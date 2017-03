Motorista que dirigia e jogava Pokemon Go foi condenado por atropelar e matar criança

O motorista de caminhão, Kawai Shinmigi (36), matou uma criança atropelada enquanto dirigia e jogava Pokemon Go. O caso repercutiu em todo país. O caso aconteceu em Ichinomiya, Aichi. A vítima uma criança de apenas 9 anos de idade. Noritake Keita cursava a quarta série. A negligência do motorista matou o estudante que no dia do acidente retornava para casa quando foi atropelado pelo caminhão.

O julgamento aconteceu no distrito de Nagoya na corte de Ichinomiya, o réu foi condenado por homicídio Culposo quando não há intenção de matar. Kawai Shinmigi, ficará em regime fechado por três anos,

Tokai TV / FNN