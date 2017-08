Motorista de caminhão causa acidente fatal envolvendo seis veículos porque estava vendo o celular

SHIZUOKA – Ontem, dia 3, um grande acidente aconteceu dentro de um túnel na rodovia expressa Shin-Tomei, deixando sete feridos e uma vítima fatal.

No trecho que fica em Shimada, Shizuoka, um caminhão de grande porte bateu em uma moto dentro do túnel, envolvendo no total seis veículos no acidente.

Sumiko Tominaga (51), moradora de Toyokawa, Aichi, pilotava a moto e acabou falecendo. Outras 7 pessoas, incluindo crianças, sofreram ferimentos.

O motorista do caminhão que bateu na moto foi preso. Yu Daigo (52), de Hiroshima, confessou que estava vendo o celular no momento do acidente.