Morre George Michael, aos 53 anos

George Michael, morreu aos 53 anos, na tarde de Natal (25 dez) em sua casa. Segundo o seu agente a causa da morte teria sido por insuficiência cardíaca .

A estrela, que lançou sua carreira no Wham, na década de 1980 e continuou o seu sucesso como artista solo, morreu “enquanto dormia em casa” no interior na Inglaterra.

Rumores na internet dizem que o cantor estava com AIDS. O assunto surgiu depois que Michael assumiu o seu namoro com um homem soro positivo. Na década de 1990, Michael se envolveu em um relacionamento com o estilista, brasileiro Anselmo Feleppa, que tinha HIV. Alguns anos depois,Feleppa faleceu de uma doença relacionada com a AIDS. O single “Jesus to a Child” de Michael é um tributo ao estilista.