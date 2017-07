Moradora de Aichi desaparece após ter desentendimento relacionado a moedas virtuais

AICHI – Uma mulher de 53 anos, moradora da cidade de Nagoya Nishi-ku, Aichi, está desaparecida desde junho após ter desentendimentos relacionados a investimentos de moedas virtuais com um conhecido. O homem tem 20 anos e é morador da cidade de Ogaki, Gifu.

Após ouvir o depoimento do homem, a polícia começou a investigar, no dia 31, uma barragem que fica na província de Shiga.

Cerca de 20 policiais começaram as investigações num local a 300 metros da estrada, retirando a terra com cuidado utilizando uma pequena escavadeira.

Do local onde a mulher foi vista entrando no carro do homem, em Ogaki, até a barragem, levaria cerca de 1h pela via expressa Meishin. Nessa região, não há muitos moradores, o sinal da antena do celular é fraco e escurece cedo por ficar na montanha.

As investigações continuam.