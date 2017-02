Moeda virtual começa a se popularizar no Japão e prevê aumento de usuários no país

Como o Japão se prepara para aplicar regulamentos sobre trocas de bitcoin no país, um desenvolvimento que foi encorajado pela indústria local, o número de comerciantes aceitando a “criptocorrência” quintuplicou para 20.000 este ano.

Até o final de 2016, havia mais de 4,2 mil comerciantes aceitando a moeda virtual no país, quadruplicando do total de 2015. O crescimento frenético seguiu um projeto de lei, aprovado pelo gabinete japonês, para reconhecer as moedas digitais como dinheiro real .

A ResuPress de Tóquio, um processador de pagamentos bitcoin que também é a operadora e a empresa-mãe da troca bitcoin japonesa CoinCheck, espera que a tendência de aceitar bitcoin entre os comerciantes continue e intensifique uma engrenagem em 2017. Através de uma parceria com uma empresa de energia no Japão, já permitiu que os usuários japoneses pagassem suas contas de eletricidade com a criptografia.

Em um relatório do Nikkei, a ResuPress acredita que os pagamentos de bitcoin em direção aos serviços públicos em breve serão expandidos para água e gás além da eletricidade e espera aumentar o número de comerciantes que aceitam bitcoin para 20.000 em 2017.

O relatório também destaca BitFlyer, a maior plataforma de negociação do país, lançando um site de comércio eletrônico que aceita bitcoin. Em meio ano desde seu lançamento em abril de 2016, as vendas cresceram dez vezes.

Regulamento. Consciência. Bitcoin Boom

Em comunicado recente com a CCN via e-mail, o chefe de desenvolvimento de negócios da CoinCheck, Kagayaki Kawabata, aponta os movimentos regulatórios do Japão como o principal fator para a crescente popularidade do bitcoin no país. Uma vez evitado em uma luz negativa durante a precipitação do agora extinto Monte.

Programado para acontecer na primavera de 2017, o projeto de lei é, essencialmente, uma revisão legislativa da lei de liquidação de fundos. Originalmente, a lei não reconhecia bitcoin e moedas digitais como equivalentes às moedas convencionais.

Além disso, bitcoin é cada vez mais visto como uma moeda transacional em sua dualidade como um investimento ou armazenamento de valor.

“Muitos ainda pensam no Bitcoin como um veículo de investimento. No entanto, a situação está mudando onde Bitcoin também está começando a ser usado como um método de pagamento nos últimos anos “, disse Kawabata em um e-mail.

Um trecho do relatório Nikkei aponta para mais um fator que poderia ver uma enorme onda de publicidade e adoção de bitcoin no país.