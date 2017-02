MMA: Brasileiro no cage neste fim de semana

Créditos fotos Pancrase 284 Divulgação

Alan Yoshihiro “Hiro” Yamaniha retorna neste fim de semana ao cage do Pancrase na 284ª edição do evento que será realizado no domingo (5) no Differ Ariake, em Tóquio. O lutador brasileiro da equipe Bonsai vai enfrentar o japonês Tadahiro Harada, da Paraestra Kitakyushu, pela categoria galo, até 61kg.

Hiro fará sua primeira luta após se recuperar de uma lesão no joelho. Ele venceu três dos seus últimos quatro combates na organização e será auxiliado pelos técnicos Roberto Satoshi e Kasugai em seu córner. O Pancrase 284 terá como luta principal o combate feminino entre a japonesa Syuri Kondo e a finlandesa Minna Crusander além de outras 18 lutas. O evento começa a partir das 15h e terá transmissão ao vivo pelo aplicativo Abema TV e pela plataforma UFC Fight Pass.