Menos 25 mil bebês no Japão em 2016

O número anual de bebês nascidos no Japão caiu para menos de 1 milhão em 2016 pela primeira vez desde que os registros começaram. Nasceram 981 mil bebês, de acordo com dados do governo.

O número caiu cerca de 25.000 comparado ao ano anterior, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. O número anual havia permanecido acima de 1 milhão desde que os registros começaram em 1899.

O principal fator por trás desse declínio, pode sera população de mulheres com idade de 20 a 30 anos tembém vem diminuindo.

Em média, um bebê nasce a cada 32 segundos no Japão, enquanto uma pessoa morre a cada 24 segundos.

O objetivo do primeiro-ministro Shinzo Abe é elevar a taxa de natalidade para 1 milhão e oitocentos bebês até 2025, ajudando na criação das crianças com subsídios e melhorando as perspectivas de emprego para as gerações mais jovens. Dados recentes revelam a dificuldade d crescimento do índice de natalidade,

O número de mortes ultrapassou o de bebês nascidos em 2005, levando a um declínio natural da população.