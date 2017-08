Menino recém-nascido é encontrado abandonado na beira do rio

TOKYO – Hoje de manhã, foi encontrado um menino recém-nascido abandonado na beira de um rio na cidade de Higashi Murayama, Tokyo.

Aproximadamente, às 9h30 da manhã, uma mulher que estava próximo ao local ouviu o choro do bebê e em seguida, ligou para a polícia. O bebê foi abandonado na beira do Rio Karabori, em Higashi Murayama Sakaemachi.

Os policiais chegaram ao local e encontraram um menino recém-nascido dentro de um buraco de 12 a 13 cm de profundidade, coberto com terra e as mãos para fora. Ele estava envolto em uma toalha e ainda com o cordão umbilical. O bebê foi levado ao hospital, mas está bem e não corre risco de vida.

A Polícia Metropolitana de Tokyo está tentando identificar os responsáveis pelo abandono. O local fica a 1 km da estação de Higashi Murayama da linha Seibu Shinjuku.