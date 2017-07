Menino é picado por cobra enquanto brincava em parque

HYOGO – Num parque da cidade de Itami, Hyogo, um estudante do quinto ano do shogakko (ensino fundamental) ficou inconsciente após ser picado por uma cobra.

O parque fica a 5 km do Aeroporto de Itami, numa área residencial tranquila. O menino estava procurando insetos no parque quando foi picado pela cobra.

Segundo as crianças do bairro, uma brincadeira que consiste em pegar a cobra com as mãos sem proteção ou com uma madeira, está na moda. Eles procuram a cobra, pegam com as mãos e ficam exibindo para os outros colegas. Há possibilidade do menino ter sido picado no punho direito enquanto brincava. Ele conseguiu voltar para casa mas ficou inconsciente depois. No final da tarde, do dia 30, foi informado que o estado do menino melhorou.

Um amigo que estava no momento do acidente, colocou a cobra na mochila que posteriormente, foi entregue a polícia. A cobra foi identificada como Yamakagashi ou cobra-tigre-asiática.

É uma espécie muito encontrada na zona urbana, é pequena mas tem o veneno mais forte do que as víboras e cobras habu, muito comuns no Japão.

No parque, foram colocados avisos alertando sobre a presença de cobras, após ao acidente.