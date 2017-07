Menino de 5 anos se afoga no rio em Tóquio

TÓQUIO-Um garoto de 5 anos que estava visitando a cidade de Akiruno, Tóquio, com seus pais se afogou no rio Akigawa.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu por volta das 3:30 p.m. Quando a criança e sua família chegaram ao rio, informou Fuji TV. A área é popular por ter estrutura para churrasco e área para acampamento.

O menino se afastou de seus pais e foi encontrado flutuando no rio. Ele foi levado para o hospital, mas acabou morrendo no meio do caminho.