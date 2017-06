Menino 13 anos, vítima de bullying (ijime) na escola, se mata por enforcamento

No dia 26 de junho último, a Comissão Educacional da cidade de Shibata-shi revelou que um menino de 13 anos, cursando a segunda série da Escola Ginasial (Chugakkou) se matou por enforcamento na sua própria residência no dia 25 de junho.

O menino revelou aos pais, dois dias antes de se matar, que estava sendo vítima de bullying na escola.

Segundo representante da Comissão Educacional, o menino foi encontrado morto por membro da família, pendurado por uma corda no pescoço, às 4 horas da madrugada do dia 25 de junho, em uma pequena construção de apoio situado dentro do terreno da sua residência.

Ele não deixou cartas mas no dia 23 de junho ele havia dito em conversa com os pais que o “clima na sala de aula muda de repente quando eu entro. Todos me ignoram. Acho que estou sendo alvo de bullying”.

A escola havia realizado uma pesquisa com todos os seus alunos sobre se tinham algum problema ou bullying e ninguém falou sobre qualquer caso em relação ao menino.

Na entrevista coletiva realizada no dia 26 último, o representante da Comissão Educacional disse que sente muito não ter podido salvar a vida do adolescente. “Vamos implementar uma Comissão de Investigação Independente para apurar se houve realmente ijime (bullying)”.

Os pais do menino pediram para que a Comissão investigue tudo o que acontecera na escola, que tenha levado o seu filho a cometer o suicídio.