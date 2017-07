Menina de 4 anos desaparecida em 1996 ainda é um mistério para policia japonesa de Gunma

GUNMA- A polícia renovou um apelo ao público para qualquer informação que possa esclarecer sobre o desaparecimento de uma garota de 4 anos que se acredita ter sido seqüestrada em 1996, em Ota, na província de Gunma.

No último domingo (2), como todos os anos nesta data, a polícia entregou folhetos em um shopping center, pedindo ajuda ao público.

Yukari Yokoyama desapareceu de uma sala de pachinko em 7 de julho de 1996. Ela foi acompanhada do pai e desapareceu quando ele se destraiu. A polícia disse que sua única pista é uma filmagem da câmera de vigilância de um homem que usava óculos de sol e um boné subindo e descendo os corredores da sala do pachinko sem tocar por cerca de 15 minutos, informou Fuji TV. Em um ponto, o homem é visto conversando com Yukari.

A polícia disse ter recebido cerca de 3.910 chamadas do público desde 1996, mas nenhuma apresentou pistas sólidas. A polícia também lançou um retrado como Yukari poderia estar agora, caso ainda esteja viva.

Um painel de papelão do suposto suspeito foi criado em frente a um supermercado, e a polícia enfatizou que esse homem “mantém a chave do caso”.

No ano passado, no 20º aniversário do desaparecimento de Yukari, seus pais fizeram um pedido ao público para ajudar.

Sua mãe, Mitsuko, disse: “Não há um dia que eu não pense nela” .Quando penso nos anos que passaram, eu simplesmente não consigo parar de questionar por que (ela ainda está desaparecida ).

No domingo, o pai de Yukari emitiu uma declaração à imprensa em que ele disse que pensa em sua filha todos os dias e que ele e sua esposa esperam que ela volte um dia.

Qualquer pessoa com qualquer informação que possa ajudar a polícia é chamada a ligar para 0276-33-0110.

Fonte: Japan Today