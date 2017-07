Médico que revoluciou medicina no Japão morre aos 105 anos ainda em atividade

Shigeaki Hinohara, diretor honorário do Hospital Internal Seiroka de Tokyo, morreu aos 105 anos às 06:33 AM do dia 18 de julho último em sua casa, por insuficiência respiratória. Até março deste ano, ele continuou em atividade, clinicando e dando conselhos e recomendações a seus pacientes.

Dr. Hinohara foi provavelmente um dos médico mais importantes, se não o mais importante, do Japão nestes últimos cem anos. Nascido em 1911, se formou em medicina em 1937 quando o Japão já marchava inexoravelmente para a grande guerra. Em 1947, na precariedade do pós-guerra, introduziu no Japão o conceito de medicina preventiva, implementando pela primeira vez os check-ups gerais de saúde (chamados de Ningen-dock no Japão, ou estaleiro humano).

Num momento da história que não havia, no Japão, condições de tratamento médico adequado, Hinohara percebeu a importância da medicina preventiva e trabalhou intensamente na sua disseminação, como a medida mais eficaz de manter a saúde da população (na época a idade média do japonês era de 55 anos).

Pelo seu trabalho bem sucedido, doutor Hinohara é tido como um dos principais responsáveis da longevidade do povo japonês, que hoje é de 80,79 anos para os homens (quarto do mundo) e 87,05 anos para as mulheres (segundo do mundo).

Além de ser autor de mais de uma centena de livros publicados, foi o autor de um musical em que atuou como ator, com 98 anos. O seu livro “Iki kata Jouzu” (saber viver bem) vendeu mais de 1,2 milhão de exemplares.

Ultimamente ele vinha lutando para elevar a auto-estima e a motivação dos idosos, numa sociedade que tende cada vez mais a desdenhar e subestimar o valor dos velhos, indo contra o respeito com que tradicionalmente a cultura oriental costumava ter com os mais idosos. Para isso, ele fundou a Associação dos Novos Velhos (Shin Roujin no Kai) onde só podiam ser sócios plenos os maiores de 75 anos. Os mais “jovens” do que a idade de 75 anos, são apenas “sócios juniores”.

Dr. Hinohara foi condecorado várias vezes em uma vida cheia de méritos e grandes feitos, como o de ter aceito as vítimas do gas sarin do ataque terrorista do Aum Shinrikyo aos metrôs de Tóquio, sem restrições, atendendo a mais de 600 vítimas no hospital em que era diretor.

Mesmo depois de 90 anos, tinha uma vida tão atarefada que era comum dormir só duas ou três horas por dia, ou até emendar, pois “tenho uma missão a cumprir”, dizia. Pela importância das coisas que fazia e dizia, participou de inúmeros programas de TV.

Áté a alguns meses atrás, dizia que iria viver até as Olimpíadas de Tokyo de 2020. Teve que se internar em março deste ano para tratar da pneumonia recém descoberta. Preferiu se tratar em casa e desde 10 dias antes da sua morte, passou a não poder mais comer comida sólida. Mas recusou-se a ficar atado a qualquer aparelho para aumentar a sobrevida.

Ele sempre ensinou, em suas muitas palestras (a última foi em novembro de 2016, quando se fez filas quilométricas para conseguir um lugar) que o importante era a qualidade de vida, e não o seu comprimento, que os hospitais costumam esticar ao máximo para obter o maior lucro possível do “paciente”.