McDonald irá oferecer bebida grátis como pedido de desculpas no dia 26 de junho

A McDonald’s Japan anunciou no dia 21 de junho último que conseguiu restaurar o seu sistema de TI à normalidade e como pedido de desculpas pelo contratempo, irá oferecer uma bebida gratuita no dia 26 de junho próximo, das 15:00 até o final do expediente (nas lanchonetes 24 horas, até meia-noite).

O drink oferecido será um café (premium roast, quente ou gelado) tamanho S ou qualquer refrigerante com gás tamanho S para todos os clientes que fizerem qualquer tipo de lanche ou compra no McDonald nesse dia.

O problema no sistema começou na madrugada do dia 16, quando os cartões do dPoint, Rakuten Super Point, WAON e iD ficaram impossibilitados de serem utilizados. Apesar do anúncio da restauração do sistema no dia 21, algumas lojas ainda apresentam problemas.

A causa teria sido contaminação do sistema de rede por vírus malware, cuja presença foi confirmada, mas a equipe de TI da empresa continua investigando.