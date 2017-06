“Mc Noite” só em Aichi, Gifu e Mie: por mais 100 ienes, o dobro da Carne nos Sanduíches do Mc Donald’s

A Rede de Lanchonetes McDonald’s anunciou uma nova opção inédita de cardápio que só será válida à noite, e nas três províncias da região de Tokai: Aichi, Gifu e Mie.

A partir da noite do dia 14 de junho próximo, quarta-feira, nos McDonalds dessas três províncias, você pode ter o conteúdo dos hambúrgueres, como a carne, em dobro, por 100 ienes adicionais.

Esta nova opção de cardápio “noturno” estará à disposição apenas depois das 17:00 até o fechamento da lanchonete. Para os McDonalds 24 horas, a nova opção “noturna” estará à disposição até às 05:00 da manhã do dia seguinte.

A opção é válida para todos os 16 ítens regulares do cardápio do McDonald’s em todos os 278 lanchonetes da rede McDonald’s das três províncias da região de Tokai. Se a opção “McNoite” vai ser estendida para o resto do Japão, ainda não se sabe.

No dia 13 de junho, a nova opção noturna do cardápio já teve uma pré-estréia no McDonald’s perto da Estação de Nagoya, em Aichi e estava sendo muito bem recebida, principalmente por jovens rapazes.