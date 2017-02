Marcos Souza vence de forma extraordinária no Real Fight Brasil ( Veja o vídeo)

Um dos eventos de MMA mais respeitados do mundo foi realizou pela primeira vez no Brasil e reuniu milhares de espectadores amantes do esporte.

A versão brasileira do Real Fight, aconteceu em São Paulo no ginásio do Ibirapuera.

O lutador Marcos Souza da Bonsai jiu-jitsu é o atual detentor do cinturão da categoria até 77,6 kg. Em poucos segundos de luta Marcos, mostrou para o Brasil aquilo que ele vem fazendo na Ásia e em outros países fora do Brasil.

O cinturão volta ao Japão!

Marcos venceu o seu adversário Fabiano Araújo, depois de uma incrível queda seguida de uma montada, golpeando o experiente lutador Fabiano, que ficou sem chances de defesa.

Marcos Soouza vence Real Fight Brasil

A técnica a explosão e a força de Marcos Souza um dos representantes da Família Bonsai, ficou em evidência nesse combate, que atraiu a especulações dos cartolas do MMA.

No final da luta Marcos agradeceu a torcida e o apoio dos amigos e familiares e terminou dizendo: para quem não sabe eu sou o atual campeão deste evento no Japão e pedi para os diretores do Real Fight, para participar dessa luta no Brasil.

A revista Super Vitrine está preparando uma super matéria com esse atleta.

