Máquinas no lugar de trabalhadores para suprir a falta de mão de obra no Japão

Uma companhia de seguros japonesa está substituindo seu pessoal por um sistema de inteligência artificial. O novo sistema substituíra a mão de obra de 30 pessoas, e isso está sendo visto como um dos exemplos mais claros das mudanças que os robôs e as máquinas trarão para os locais de trabalho no futuro.

O Japão espera que, ao introduzir mais robôs na sua força de trabalho, possa resolver o problema do seu encolhimento e envelhecimento da população. E a própria empresa – Fukoku Mutual Life Insurance – afirma que o investimento no robô vai serrecuperado em apenas 2 anos.

O computador será usado para calcular o valor a ser pago aos clientes da agência de seguro. Até agora, esse trabalho era feito pela equipe da empresa – mas será assumido por um computador baseado no Watson Explorer da IBM, que usa tecnologia como a aprendizagem de máquinas para ser capaz de pensar e aprender como um ser humano.

Isso permitirá que a empresa economize cerca de 140 milhões de ienes, por ano. Outras companhias de seguros japonesas já estão buscando sistemas semelhantes.

O Japão está introduzindo inteligência artificial em todo o país em parte para lidar com uma força de trabalho perigosamente em declínio. As máquinas da IA ​​vão ser integradas no trabalho do governo a partir do próximo mês, ajudando os ministros a procurar respostas às perguntas e a cortar o trabalho feito pelos funcionários públicos.

Fonte: Japan Times