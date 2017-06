Mao Kobayashi, âncora e artista de programas de TV, morre admirada por todos

Mao Kobayashi, esposa do ator de Teatro Kabuki Ebizo Ichikawa e nacionalmente famosa por ter sido âncora de programa jornalístico e artista de televisão em vários programas e novelas, morreu no dia 22 de junho último por câncer de mama aos 34 anos de idade. A sua morte só foi anunciada ao público no dia seguinte.

Nascida em 1982, Mao começou a sua carreira na TV ao participar do programa do comediante Sanma-san, “Koi no Kara Sawagui” (Much Ado about Nothing). Depois de ter se formado na Universidade Sophia, ingressou na Fuji TV, começando como a garota do tempo (previsão de tempo).

Depois de ter passado por várias dramaturgias e novelas de TV, foi escolhida para ser a âncora do NEWS ZERO, da Nihon TV em 2006, posto que ela manteve até 2010. Em 2007 é selecionada para ser a apresentadora do programa “Unbelievable!”. Em 2010, se casou com o ator do Teatro Kabuki Ebizou Ichikawa, com quem teve dois filhos. Em junho de 2016, o seu marido revela numa entrevista coletiva que Mao está com câncer de mama.

Em setembro de 2016, Mao Kobayashi inicia o seu blog, onde conta diariamente a sua luta contra a doença a seus 2,58 milhões de leitores. Em novembro do mesmo ano ela é incluída na lista das “100 Women” da BBC inglesa, por ser um exemplo de coragem e luta contra o câncer.

A notícia da sua morte foi dada pelo seu marido durante sua apresentação teatral no Teatro Theater Coccon em Shibuya, Tokyo. Ele anunciou que Mao morrera no dia anterior, à noite, em casa.

Ele confessou que este foi o dia em que mais chorou na sua vida, e revelou que ela se despediu da vida dizendo “eu te amo” a ele.

Todo o Japão ficou comovido com a sua morte, e principalmente admirou a sua postura sempre positiva em relação à vida, que ela soube manter durante todo o período em que esteve doente.

Keiko Yashio, que trabalhou cinco anos com ela na Fuji TV, disse que Mao Kobayashi “era uma pessoa cuja existência era como o próprio Sol”.