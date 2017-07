Mais um crime na conta do ex-chefe da máfia que está no corredor da morte

Mais um crime na conta do ex-chefe da máfia que está no...

TÓQUIO- Osamu Yano,de 68 anos, ex-chefe de um grupo afiliado ao sindicato do crime de Sumiyoshikai, carrega com ele uma série de crimes, e recentemente mais um entrou para lista.

De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana, Yano e três membros do grupo Yakuza assassinaram Shizuo Tsugawa, um empresário do ramo imobiliário na época com 60 anos, o crime teria acontecido em agosto de 1996, e teria sido motivado por causa de uma disputa de territorial.

Yano ordenou que três membros da sua gangue, matasse e desaparecesse com o corpo de Tsugawa após o assassinato.

Yano foi preso e condenado à morte por ter se envolvido em outro crime, ele assassinou a sangue frio outro mafioso de uma facção rival dentro de um bar e matou mais 3 pessoas para eliminar testemunhas. O crime aconteceu em Maebashi, ao norte de Tóquio, em janeiro de 2003.

Recentemente uma carta anônima enviada para a delegacia de polícia de Shibuya revelou onde estava o corpo do empresário Shizuo Tsugawa, desaparecido desde agosto de 1996, o corpo estava com a mesma roupa que Tsugawa, usava quando foi visto pela última vez. Interrogado na cadeia pela polícia Osamo, confessou o crime.